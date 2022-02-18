Президент МОК: Ми не хотіли, щоб Валієва брала участь в Олімпіаді

Бах прокоментував допінговий скандал за участі фігуристки ОКР

Джерело - Чемпіонат.

Міжнародний олімпійський комітет не хотів, щоб на Олімпіаді-2022 виступала фігуристка Каміла Валієва, в якої виявлено незаконний препарат.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Ми пішли до суду, ми не хотіли, щоби вона брала участь. І ми програли суд, треба шанувати закон. Якщо не поважатимемо, не буде міжнародного спорту. Але ми вирішили не проводити медальну церемонію", - зазначив Бах.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.