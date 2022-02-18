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Президент МОК назвав винних у ситуації з допінгом у Валієвої

Сьогодні 08:48 276 0
Бах прокоментував допінговий скандал за участі фігуристки ОКР
Президент МОК назвав винних у ситуації з допінгом у Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Міжнародний олімпійський комітет переживає, що у тілі 15-річної дівчинки Каміли Валієвої виявлено незаконний препарат.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Є позитивна проба А, і з нею треба працювати. Не можна вирішити проблему, ігноруючи її. І ми не ігнорували її, це був хаос, це справедливість, це рішення суду. Зрозуміло, що висловлювалися різні думки по всьому світу, але ми дотримуємося букви закону і водночас переживаємо, що в тілі 15-річної дівчинки виявлено незаконний препарат. Ми вважаємо, що звинувачувати у цьому випадку треба тих, хто за це відповідає", - зазначив Бах.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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