Президент МОК назвав винних у ситуації з допінгом у Валієвої

Міжнародний олімпійський комітет переживає, що у тілі 15-річної дівчинки Каміли Валієвої виявлено незаконний препарат.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Є позитивна проба А, і з нею треба працювати. Не можна вирішити проблему, ігноруючи її. І ми не ігнорували її, це був хаос, це справедливість, це рішення суду. Зрозуміло, що висловлювалися різні думки по всьому світу, але ми дотримуємося букви закону і водночас переживаємо, що в тілі 15-річної дівчинки виявлено незаконний препарат. Ми вважаємо, що звинувачувати у цьому випадку треба тих, хто за це відповідає", - зазначив Бах.