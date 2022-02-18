Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 05:53 1210
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 07:16 1492
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 127
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 648
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1071
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 997
Ліга Європи. Аталанта - Олімпіакос: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2442
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Вчора 16:53 573
Черговий провал Шифрін та унікальний рекорд канадської хокеїстки: підсумки Олімпіади 2022 за 17 лютого
Вчора 16:41 5239
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Вчора 14:42 17533
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Жулін - про виступ Валієвої: Дивився і плакав. Такої трагедії світ не бачив

Сьогодні 07:03 93 0
Жулін відреагував на підсумки жіночої довільної програми
Жулін - про виступ Валієвої: Дивився і плакав. Такої трагедії світ не бачив
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sport-express.ru.

Люди з ВАДА знищили фігуристку ОКР Камілу Валієву на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер із фігурного катання Олександр Жулін.

"Щиро кажучи, я дивився в машині і плакав. Такої трагедії світ не бачив. Ці люди з ВАДА знищили людину. Незважаючи на те, що я шалено щасливий катанню і Ані Щербакової, і Саші Трусової, це блискуче, але це просто було знищення дитини протягом усього останнього тижня.

У неї здали нерви, зовсім не лишилося сил. Думаю, Каміла щоночі засинала і прокидалася з відчуттям того, що вона порушила ці правила. Уявляю, що вона має на душі. Огидна, огидна ситуація, - сказав Жулін.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 39135 6
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 20184
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 28836 3
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9599
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 135258
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 17533
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8514 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11280
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 3050 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 23205
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 112670
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3667