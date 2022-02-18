Люди з ВАДА знищили фігуристку ОКР Камілу Валієву на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив тренер із фігурного катання Олександр Жулін.

"Щиро кажучи, я дивився в машині і плакав. Такої трагедії світ не бачив. Ці люди з ВАДА знищили людину. Незважаючи на те, що я шалено щасливий катанню і Ані Щербакової, і Саші Трусової, це блискуче, але це просто було знищення дитини протягом усього останнього тижня.

У неї здали нерви, зовсім не лишилося сил. Думаю, Каміла щоночі засинала і прокидалася з відчуттям того, що вона порушила ці правила. Уявляю, що вона має на душі. Огидна, огидна ситуація, - сказав Жулін.