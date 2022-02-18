Бестемьянова прокоментувала виступ Валієвої: Зламали дівчинку. Мені дуже шкода

Ексфігуристка відреагувала на четверте місце Валієвої на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Наталія Бестемьянова співчуває Камілі Валієвій, яка провально виступила у довільній програмі одиниць на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила Бестемьянова.

"Звичайно, зламали дівчинку. Мені дуже шкода, що з Валієвою сталося... Вітаю Анну Щербакову та Олександру Трусову. Дівчата так працювали. Молодці", - сказала Бестемьянова.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.