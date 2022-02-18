Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 05:53 1210
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 07:16 1492
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 127
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 648
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1071
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 997
Ліга Європи. Аталанта - Олімпіакос: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2442
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Вчора 16:53 573
Черговий провал Шифрін та унікальний рекорд канадської хокеїстки: підсумки Олімпіади 2022 за 17 лютого
Вчора 16:41 5239
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Вчора 14:42 17533
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бестемьянова прокоментувала виступ Валієвої: Зламали дівчинку. Мені дуже шкода

Сьогодні 05:48 185 0
Ексфігуристка відреагувала на четверте місце Валієвої на Олімпіаді
Бестемьянова прокоментувала виступ Валієвої: Зламали дівчинку. Мені дуже шкода
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sport-express.ru.

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Наталія Бестемьянова співчуває Камілі Валієвій, яка провально виступила у довільній програмі одиниць на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила Бестемьянова.

"Звичайно, зламали дівчинку. Мені дуже шкода, що з Валієвою сталося... Вітаю Анну Щербакову та Олександру Трусову. Дівчата так працювали. Молодці", - сказала Бестемьянова.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 9599
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 28832 3
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 17533
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 39124 6
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 20169
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 135257
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13467 12
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40213
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 10584 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38153
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18284 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11200