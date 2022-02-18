Чемпіонка світу 2015 року у жіночому одиночному катанні Єлизавета Туктамишева задоволена виступом фігуристок ОКР у довільній програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила Туктамишева.

"Ох. Дуже знервований старт вийшов. Саша Трусова, Анна Щербакова, вітаю вас! Ви великі розумниці!

Каорі - супер! Дуже рада за тебе, чудово виступила.

Серце розривається за Камілу Валієву. Навіть не знаю, що тут ще сказати. Напевно, найважливіше зараз у такий момент виявитися поряд із близькими та відпустити ситуацію. Сил тобі!

Один із важливих та непередбачуваних етапів позаду, тепер час видихнути..." - зазначила Туктамишева.