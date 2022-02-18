Джерело - Чемпіон.
Чемпіонка світу 2015 року у жіночому одиночному катанні Єлизавета Туктамишева задоволена виступом фігуристок ОКР у довільній програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявила Туктамишева.
"Ох. Дуже знервований старт вийшов. Саша Трусова, Анна Щербакова, вітаю вас! Ви великі розумниці!
Каорі - супер! Дуже рада за тебе, чудово виступила.
Серце розривається за Камілу Валієву. Навіть не знаю, що тут ще сказати. Напевно, найважливіше зараз у такий момент виявитися поряд із близькими та відпустити ситуацію. Сил тобі!
Один із важливих та непередбачуваних етапів позаду, тепер час видихнути..." - зазначила Туктамишева.
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Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.