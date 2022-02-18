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Туктамишева: Серце розривається за Валієву

Сьогодні 07:48 254 0
Туктамишева поділилася емоціями після завершення довільної програми
Туктамишева: Серце розривається за Валієву
#Каміла Валієва, #Олександра Трусова, #Анна Щербакова

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка світу 2015 року у жіночому одиночному катанні Єлизавета Туктамишева задоволена виступом фігуристок ОКР у довільній програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила Туктамишева.

"Ох. Дуже знервований старт вийшов. Саша Трусова, Анна Щербакова, вітаю вас! Ви великі розумниці!

Каорі - супер! Дуже рада за тебе, чудово виступила.

Серце розривається за Камілу Валієву. Навіть не знаю, що тут ще сказати. Напевно, найважливіше зараз у такий момент виявитися поряд із близькими та відпустити ситуацію. Сил тобі!

Один із важливих та непередбачуваних етапів позаду, тепер час видихнути..." - зазначила Туктамишева.

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Допис, поширений Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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