Олімпійська чемпіонка Анна Щербакова не бажає говорити про допінговий скандал за участі Каміли Валієвої.

Про це заявила сама фігуристка.

"Чи я сказала слова підбадьорення Камілі та Саші? Досі не бачила їхніх прокатів. Можу лишень сказати, що я зробила все, що могла. Камілу після виступу я вже бачила, але тоді я була вся у своїх емоціях. Її прокат я бачила, дуже переживала її. З першого стрибка бачила, як їй важко. Розумію, як складно відкочувати, так програму. Я їй особисто все скажу.

Вибачте, але я не говоритиму про ситуацію з Камілою", - сказала Щербакова.