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Щербакова: Вибачте, але я не говоритиму про ситуацію з Валієвою

Сьогодні 05:33 185 0
Чемпіонка відмовилася говорити про ситуацію зі свою співвітчизницею
Щербакова: Вибачте, але я не говоритиму про ситуацію з Валієвою
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва, #Анна Щербакова

Джерело - sport-express.ru.

Олімпійська чемпіонка Анна Щербакова не бажає говорити про допінговий скандал за участі Каміли Валієвої.

Про це заявила сама фігуристка.

"Чи я сказала слова підбадьорення Камілі та Саші? Досі не бачила їхніх прокатів. Можу лишень сказати, що я зробила все, що могла. Камілу після виступу я вже бачила, але тоді я була вся у своїх емоціях. Її прокат я бачила, дуже переживала її. З першого стрибка бачила, як їй важко. Розумію, як складно відкочувати, так програму. Я їй особисто все скажу.

Вибачте, але я не говоритиму про ситуацію з Камілою", - сказала Щербакова.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022, Щербакова стала першою, Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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