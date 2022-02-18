Фігуристка ОКР відмовила журналісту спілкуватися про Валієву

Фігуристка ОКР Олександра Трусова не бажає говорити про Камілу Валієву.

Про це заявила фігуристка.

"Рада, що буде нагородження, і ми отримаємо медалі. Це буде дуже приємно. Про Камілу я нічого відповідати не буду. Є ще до мене запитання?" - заявила Трусова.

Трусової зарахували три четверні стрибки із заявлених п'яти. Її довільну програму оцінили вище за олімпійську чемпіонку Ганну Щербакову, але за сумою балів вона поступилася співвітчизниці.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Трусова посіла друге місце, Валієва - четверте. Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.