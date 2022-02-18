Джерело - Чемпіон.
Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Змагання тривають з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Груповий етап
9 лютого, середа
- 14:05. 1-й тур. Данія - Канада 5:10
- 14:05. 1-й тур. США - ОКР 6:5
- 14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія 7:4
- 14:05. 1-й тур. Китай - Швеція 4:6
10 лютого, четвер
- 08:05. 2-й тур. США - Швеція 4:7
- 08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада 5:6
- 08:05. 2-й тур. Китай - ОКР 4:7
- 08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія 7:5
11 лютого, п'ятниця
- 03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 6:3
- 03:05. 3-й тур. Велика Британія - США 7:9
- 03:05. 3-й тур. Швеція - Італія 9:3
- 03:05. 3-й тур. Данія - Китай 4:5
- 14:05. 4-й тур. ОКР - Данія 10:2
- 14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія 9:3
- 14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія 3:5
12 лютого, субота
- 08:05. 5-й тур. Італія - Китай 9:12
- 08:05. 5-й тур. Канада - Швеція 4:7
- 08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія 6:8
- 08:05. 5-й тур. США - Норвегія 6:7
13 лютого, неділя
- 03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція 4:6
- 03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія 6:7
- 03:05. 6-й тур. США - Канада 5:10
- 03:05. 6-й тур. Італія - ОКР 7:10
- 14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія 8:2
- 14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія 4:8
- 14:05. 7-й тур. Китай - США 6:8
14 лютого, понеділок
- 08:05. 8-й тур. Канада - Італія 7:3
- 08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія 6:5
- 08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція 5:7
- 08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія 5:6
15 лютого, вівторок
- 03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія 5:12
- 03:05. 9-й тур. Канада - Китай 10:8
- 03:05. 9-й тур. Швейцарія - США 4:7
- 03:05. 9-й тур. Швеція - Данія 8:3
- 14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія 6:7
- 14:05. 10-й тур. Італія - США 10:4
- 14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай 6:8
- 14:05. 10-й тур. ОКР - Канада 7:6
16 лютого, середа
- 08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія 6:5
- 08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР 8:6
- 08:05. 11-й тур. Італія - Данія 10:3
17 лютого, четвер
- 03:05. 12-й тур. Данія - США 5:7
- 03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія 8:10
- 03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія 2:5
- 03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія 9:4
- 14:05. 1/2 фіналу. Швеція - Канада 5:3
- 14:05. 1/2 фіналу. США - Велика Британія 4:8
18 лютого, п'ятниця
- 08:05. За третє місце. Канада - США 8:5
19 лютого, субота
- 08:05. Фінал. Швеція - Велика Британія