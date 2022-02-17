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Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді

Вчора 23:07 357 0
У пробі українки виявлено одразу два заборонені препарати
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
#Олімпійські ігри-2022, #Лідія Гунько, #Міжнародне агентство тестування

Джерело - ITA.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA)

Вказано, що в пробі українки виявлено одразу два заборонені препарати.

Тест було здано 14 лютого під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. Результати отримано сьогодні.

Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин.

Гунько може звернутися до Спортивного арбітражного суду або вимагати відкриття проби B.

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.

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