Джерело - ITA.
Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA)
Вказано, що в пробі українки виявлено одразу два заборонені препарати.
Тест було здано 14 лютого під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. Результати отримано сьогодні.
Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин.
Гунько може звернутися до Спортивного арбітражного суду або вимагати відкриття проби B.
На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.