У пробі українки виявлено одразу два заборонені препарати

Джерело - ITA.

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA)

Вказано, що в пробі українки виявлено одразу два заборонені препарати.

Тест було здано 14 лютого під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. Результати отримано сьогодні.

Спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з'ясування обставин.

Гунько може звернутися до Спортивного арбітражного суду або вимагати відкриття проби B.

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.