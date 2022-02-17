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Визначилися фіналісти чоловічого турніру з керлінгу

Сьогодні 17:02 259 0
У фіналі зіграють збірні Швеції та Великої Британії
Визначилися фіналісти чоловічого турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого у півфінальних матчах чоловічого турніру з керлінгу збірна Швеції переграла Канаду, а Велика Британія - США.

То ж 19 лютого у фіналі зіграють збірні Швеції та Великої Британії. Початок фінального матчу о 08:05. А у матчі за третє місце збірна Канади буде протистояти США. Цей матч відбудеться 18 лютого, початок о 08:05.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Чоловіки. Півфінал
17 лютого

Швеція - Канада 5:3

США - Велика Британія 4:8

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