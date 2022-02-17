Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 8 лютого у півфінальних матчах чоловічого турніру з керлінгу збірна Швеції переграла Канаду, а Велика Британія - США.
То ж 19 лютого у фіналі зіграють збірні Швеції та Великої Британії. Початок фінального матчу о 08:05. А у матчі за третє місце збірна Канади буде протистояти США. Цей матч відбудеться 18 лютого, початок о 08:05.
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XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Чоловіки. Півфінал
17 лютого
Швеція - Канада 5:3
США - Велика Британія 4:8