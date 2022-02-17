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Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор

Сьогодні 16:53 252 0
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Олександр Абраменко/НОК України
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У Пекіні відбулося нагородження переможця та призерів змагань з лижної акробатики, фінал яких відбувся напередодні, 16 лютого.

Срібну медаль отримав український фристайліст Олександр Абраменко. Нагадаємо, золоту медаль завоював китаєць Ци Гуанпу, бронзу - представник ОКР - Ілля Буров.

Абраменко приніс в скарбничку України першу медаль зимових Олімпійських ігор і дев'яту загалом на зимових Олімпіадах. Таким чином, в Абраменка - дві медалі Олімпійських ігор- золота в 2018 році та србіна в 2022-му, що робить лижного акробата найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпіадах.

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