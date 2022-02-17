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Щербакова виграла олімпійську золоту медаль

Сьогодні 16:03 407 0
Дві медалі здобули фігуристки з ОКР
Щербакова виграла олімпійську золоту медаль
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Фігуристка з ОКР Анна Щербакова здобула золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Срібною призеркою стала Олександра Трусова, бронзова медаль дісталася Сакамото Каорі (Японія).

Раніше МОК вирішив не проводити церемонію нагородження, якщо фігуристка ОКР Каміла Валієва опиниться у трійці призерів. Валієва провалила свій виступ і посіла 4-е місце. То ж буде церемонія нагородження фігуристок.

Українка Анастасія Шаботова виступала у короткій програмі. Посівши останнє місце, не кваліфікувалася до довільної програми.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фігурне катання. Жінки
17 лютого

Раніше Камілу Валієву спіймали на допінгу. Вона заявила, що заборонена речовина потрапила до її організму через продукт дідуся.

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