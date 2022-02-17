Нісканен завершив свої виступи на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Фінський лижник Ііво Нісканен вирішив завершити свої виступи на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив сам лижник.
"Для мене перегони в Китаї добігли кінця. Мені було приємно змагатися, можливо, навіть у найкращій формі за всю мою кар'єру, і забрати додому одразу кілька медалей", - зазначив Нісканен.
30-річний спортсмен не візьме участі у марафоні на 50 кілометрів, що відбудеться 19 лютого.
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На Іграх у Пекіні Нісканен став володарем трьох медалей: золотої у гонці з роздільним стартом, срібної у командному спринті, а також бронзової у скіатлоні.