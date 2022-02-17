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Нісканен завершив свої виступи на Олімпіаді-2022

Сьогодні 16:33 32 0
Лижник у Пекіні здобув повний комплект медалей
Нісканен завершив свої виступи на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Ііво Нісканен

Джерело - Чемпіон.

Фінський лижник Ііво Нісканен вирішив завершити свої виступи на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам лижник.

"Для мене перегони в Китаї добігли кінця. Мені було приємно змагатися, можливо, навіть у найкращій формі за всю мою кар'єру, і забрати додому одразу кілька медалей", - зазначив Нісканен.

30-річний спортсмен не візьме участі у марафоні на 50 кілометрів, що відбудеться 19 лютого.

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Допис, поширений Iivo Niskanen (@iivoniskanen)

На Іграх у Пекіні Нісканен став володарем трьох медалей: золотої у гонці з роздільним стартом, срібної у командному спринті, а також бронзової у скіатлоні.

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