Нісканен завершив свої виступи на Олімпіаді-2022

Лижник у Пекіні здобув повний комплект медалей

Джерело - Чемпіон.

Фінський лижник Ііво Нісканен вирішив завершити свої виступи на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив сам лижник.

"Для мене перегони в Китаї добігли кінця. Мені було приємно змагатися, можливо, навіть у найкращій формі за всю мою кар'єру, і забрати додому одразу кілька медалей", - зазначив Нісканен.

30-річний спортсмен не візьме участі у марафоні на 50 кілометрів, що відбудеться 19 лютого.

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На Іграх у Пекіні Нісканен став володарем трьох медалей: золотої у гонці з роздільним стартом, срібної у командному спринті, а також бронзової у скіатлоні.