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Блашко: Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри

Сьогодні 17:33 181 0
Біатлоністка розповіла про свої плани
Блашко: Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри
#Дар'я Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка нещодавно вийшла з карантину буде добре працювати та сподіватися поїхати на наступні Олімпійські ігри.

Про це заявила сама спортсменка.

"Дебютна Олімпіада запам'ятається перебуванням на карантині? Так і є. Коли ми приїхали в олімпійське селище було відчуття свята, але зараз усе по-іншому. Дивишся на все іншими очима, без ажіотажу, спокійніше чи що.

Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри. Буду працювати і сподіватимуся, що це відбудеться для мене", - зазначила Блашко.

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