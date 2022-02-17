Блашко: Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри

Біатлоністка розповіла про свої плани

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка нещодавно вийшла з карантину буде добре працювати та сподіватися поїхати на наступні Олімпійські ігри.

Про це заявила сама спортсменка.