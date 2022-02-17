Блашко: Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри

Джерело - Суспільне Спорт.
Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка нещодавно вийшла з карантину буде добре працювати та сподіватися поїхати на наступні Олімпійські ігри.
Про це заявила сама спортсменка.
"Дебютна Олімпіада запам'ятається перебуванням на карантині? Так і є. Коли ми приїхали в олімпійське селище було відчуття свята, але зараз усе по-іншому. Дивишся на все іншими очима, без ажіотажу, спокійніше чи що.
Є бажання поїхати на наступні Олімпійські ігри. Буду працювати і сподіватимуся, що це відбудеться для мене", - зазначила Блашко.