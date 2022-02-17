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Блашко: На ізоляції я відчувала себе добре

Сьогодні 15:02 165 0
Українка розповіла про своє перебування на самоізоляції
Блашко: На ізоляції я відчувала себе добре
#Дар'я Блашко, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко відразу після виходу з карантину хотіла потрапити на тренування.

Про це заявила сама спортсменка.

"На ізоляції я відчувала себе добре, тренувалася кожен день, щоб підтримувати форму. Але після отримання результатів тестів щоденно, ти просто втрачаєш надії вийти якомога швидше з карантину. І просто чекаєш на негативний тест. Симптомів у мене не було жодних.

Відчуття на першому тренуванні? Краще, ніж до карантину. Дивне відчуття, бо ти відсидів 10 днів у карантині і почуваєш себе добре на першому тренуванні. Я навіть не знаю. Що перше хотіла зробити після виходу з ізоляції? Піти на тренування. Без руху організм відчуває себе недобре. І я дійсно чекала того тренування, і воно відбулося дуже добре", - сказала Блашко.

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