Головний тренер жіночої збірної ОКР з керлінгу подав у відставку

Головний тренер жіночої збірної ОКР з керлінгу Сергій Бєланов подав у відставку.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вже попросив керівництво федерації не спрямовувати мене з командою на чемпіонат світу та направити замість мене іншого тренера. Спорт має жорсткі закони, хтось має відповідати. Моя заява задоволена, я повідомив про своє рішення федерації три дні тому.

Я не беру на себе провину, нічого не можна було вдіяти. Але це не скасовує того, що ми провалилися. Ніхто не винен, результату немає, хтось має понести відповідальність, а тренер винний завжди у всьому. Але я запевняю, що жоден фахівець також нічого б не зробив у цій ситуації, неможливо", - зазначив Бєланов.