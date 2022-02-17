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Головний тренер жіночої збірної ОКР з керлінгу подав у відставку

Сьогодні 13:48 76 0
Команда посіла останнє місце на турнірі
Головний тренер жіночої збірної ОКР з керлінгу подав у відставку
#Олімпіада-2022

Джерело - tass.ru.

Головний тренер жіночої збірної ОКР з керлінгу Сергій Бєланов подав у відставку.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вже попросив керівництво федерації не спрямовувати мене з командою на чемпіонат світу та направити замість мене іншого тренера. Спорт має жорсткі закони, хтось має відповідати. Моя заява задоволена, я повідомив про своє рішення федерації три дні тому.

Я не беру на себе провину, нічого не можна було вдіяти. Але це не скасовує того, що ми провалилися. Ніхто не винен, результату немає, хтось має понести відповідальність, а тренер винний завжди у всьому. Але я запевняю, що жоден фахівець також нічого б не зробив у цій ситуації, неможливо", - зазначив Бєланов.

Жіноча збірна ОКР посіла останнє, 10-е, місце за підсумками колового турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, здобувши 1 перемогу та програвши 8 матчів.

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