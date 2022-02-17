34-річна українська лижниця Валентина Камінська, яка здала позитивну допінг-пробу під час Олімпіади-2022, вирішила завершити спортивну кар'єру.

Про це заявила сама лижниця.

"Моя кар'єра в професійних лижних перегонах несподівано завершилася. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голову, що це усе і таким чином. Просто не вірю.

Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа та майже кінець світу для мене. Це був вистріл впритул з ядерної зброї, який мене майже знищив та стер із Землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисне не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, але по-дурному зі сторони кожного спортсмена.

На мій превеликий жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування та сподіватися, що мені не дадуть "вишку" за це порушення, якого я не робила. Відчуваю себе злодієм, який зробив щось жахливе, але не зрозумів як", - заявила Камінська.