Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 17 лютого. LIVE
Сьогодні 13:54 4056
Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу
Сьогодні 13:14 204
Такагі з рекордом стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1000 метрів
Сьогодні 11:49 333
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:45 392
Швейцарка Гізін виграла гірськолижну комбінацію
Сьогодні 08:46 245
Жіноча збірна Канади переграла США у фіналі олімпійського хокейного турніру
Сьогодні 08:25 367
Аблаєв: Абраменко влітку думав не продовжувати кар'єру
Сьогодні 07:18 565
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 2322
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Вчора 19:48 1377
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:45 39015
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу

Сьогодні 13:14 204 0
Камінська прийняла важливе рішення
Українська лижниця завершила кар'єру після знайденого допінгу
#Олімпіада-2022, #Валентина Камінська

Джерело - Чемпіон.

34-річна українська лижниця Валентина Камінська, яка здала позитивну допінг-пробу під час Олімпіади-2022, вирішила завершити спортивну кар'єру.

Про це заявила сама лижниця.

"Моя кар'єра в професійних лижних перегонах несподівано завершилася. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голову, що це усе і таким чином. Просто не вірю.

Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа та майже кінець світу для мене. Це був вистріл впритул з ядерної зброї, який мене майже знищив та стер із Землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисне не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, але по-дурному зі сторони кожного спортсмена.

На мій превеликий жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування та сподіватися, що мені не дадуть "вишку" за це порушення, якого я не робила. Відчуваю себе злодієм, який зробив щось жахливе, але не зрозумів як", - заявила Камінська.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Valentyna Kaminska (@skilady87)

Раніше Міжнародне агентство допінг-тестування відсторонило українку Валентину Камінську від участі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 39015
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 13908 3
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 128615
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 62160
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 17576
Українську лижницю спіймали на допінгу Українську лижницю спіймали на допінгу 39559 18
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 40940
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10011
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13116
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20403 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10409
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9530