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Фуркад та Гансдоттер увійшли до комісії спортсменів МОК

Сьогодні 15:18 173 0
Француз набрав 971 голос
Фуркад та Гансдоттер увійшли до комісії спортсменів МОК
#Мартен Фуркад

Джерело - Чемпіон.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону з Франції Мартен Фуркад увійшов до комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє Inside the Games.

Фуркад став першим за підсумками голосування атлетів на Іграх-2022 у Пекіні - на його рахунку 971 голос.

Також до комісії спортсменів МОК увійшла олімпійська чемпіонка з гірських лиж зі Швеції Фріда Гансдоттер. Вона набрала 694 голоси.

Загалом у голосуванні, яке розпочалося в олімпійських селах Пекіна 27 січня, взяли участь 2307 спортсменів - 80,5% від тих, хто мав таке право.

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