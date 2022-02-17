Фуркад та Гансдоттер увійшли до комісії спортсменів МОК

Француз набрав 971 голос

Джерело - Чемпіон.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону з Франції Мартен Фуркад увійшов до комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє Inside the Games.

Фуркад став першим за підсумками голосування атлетів на Іграх-2022 у Пекіні - на його рахунку 971 голос.

Також до комісії спортсменів МОК увійшла олімпійська чемпіонка з гірських лиж зі Швеції Фріда Гансдоттер. Вона набрала 694 голоси.

Загалом у голосуванні, яке розпочалося в олімпійських селах Пекіна 27 січня, взяли участь 2307 спортсменів - 80,5% від тих, хто мав таке право.