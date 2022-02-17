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Фінський фристайліст зламав ключицю після зіткнення з оператором на Олімпіаді

Сьогодні 12:18 304 0
Після зіткнення Саллінен зламав ключицю
Фінський фристайліст зламав ключицю після зіткнення з оператором на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - NRK.

Фінський фристайліст Йон Саллінен зачепив оператора під час стрибка у кваліфікації в хафпайпі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - зазначив Саллінен.

Повідомляється, що після зіткнення Саллінен зламав ключицю. Він набрав 18,50 балів і не зміг потрапити до фіналу за підсумками кваліфікації.

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