Після зіткнення Саллінен зламав ключицю

Джерело - NRK.

Фінський фристайліст Йон Саллінен зачепив оператора під час стрибка у кваліфікації в хафпайпі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - зазначив Саллінен.

Повідомляється, що після зіткнення Саллінен зламав ключицю. Він набрав 18,50 балів і не зміг потрапити до фіналу за підсумками кваліфікації.