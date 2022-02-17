Джерело - NRK.
Фінський фристайліст Йон Саллінен зачепив оператора під час стрибка у кваліфікації в хафпайпі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - зазначив Саллінен.
Повідомляється, що після зіткнення Саллінен зламав ключицю. Він набрав 18,50 балів і не зміг потрапити до фіналу за підсумками кваліфікації.
Jon Sallinen já saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab— DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022