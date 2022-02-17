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Сола: Хочеться якнайшвидше поїхати з Пекіна

Сьогодні 15:33 259 0
Біатлоністка прокоментувала виступ команди в естафеті
Сола: Хочеться якнайшвидше поїхати з Пекіна
#Олімпіада-2022, #Анна Сола

Джерело - pressball.by.

Білоруська біатлоністка Анна Сола розчарована виступом команди в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це заявила спортсменка.

"Негативних емоцій немає - є образа. Стільки всього робиш, стільки працюєш - а нічого не виходить! Не розумієш, що ще потрібно зробити, щоб результати стали кращими.

Який настрій на мас-старт? Шанс це завжди шанс. Намагатимусь. Сподіваюся, що удача повернеться, як треба. Тому що поки що у нас виходить Олімпіада антирекордів. Ми прилетіли сюди не за цим...

Буквально вчора ввечері сиділи з дівчатами, розмовляли. Про те, як швидко летить час. Сон, тренування, сон, тренування - дні промайнули начебто непомітно.

А сьогодні в автобусі їхала і відчула, як важко дихати... Втомилася вже... Хочеться якнайшвидше звідси поїхати..." - сказала Сола.

Напередодні білоруски посіли 13-те місце у жіночій естафеті з біатлону, що є найгіршим результатом в історії країни на Олімпійських іграх.

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