Білоруська біатлоністка Анна Сола розчарована виступом команди в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Негативних емоцій немає - є образа. Стільки всього робиш, стільки працюєш - а нічого не виходить! Не розумієш, що ще потрібно зробити, щоб результати стали кращими.

Який настрій на мас-старт? Шанс це завжди шанс. Намагатимусь. Сподіваюся, що удача повернеться, як треба. Тому що поки що у нас виходить Олімпіада антирекордів. Ми прилетіли сюди не за цим...

Буквально вчора ввечері сиділи з дівчатами, розмовляли. Про те, як швидко летить час. Сон, тренування, сон, тренування - дні промайнули начебто непомітно.

А сьогодні в автобусі їхала і відчула, як важко дихати... Втомилася вже... Хочеться якнайшвидше звідси поїхати..." - сказала Сола.