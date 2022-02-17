Джерело - pressball.by.
Білоруська біатлоністка Анна Сола розчарована виступом команди в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявила спортсменка.
"Негативних емоцій немає - є образа. Стільки всього робиш, стільки працюєш - а нічого не виходить! Не розумієш, що ще потрібно зробити, щоб результати стали кращими.
Який настрій на мас-старт? Шанс це завжди шанс. Намагатимусь. Сподіваюся, що удача повернеться, як треба. Тому що поки що у нас виходить Олімпіада антирекордів. Ми прилетіли сюди не за цим...
Буквально вчора ввечері сиділи з дівчатами, розмовляли. Про те, як швидко летить час. Сон, тренування, сон, тренування - дні промайнули начебто непомітно.
А сьогодні в автобусі їхала і відчула, як важко дихати... Втомилася вже... Хочеться якнайшвидше звідси поїхати..." - сказала Сола.
Напередодні білоруски посіли 13-те місце у жіночій естафеті з біатлону, що є найгіршим результатом в історії країни на Олімпійських іграх.