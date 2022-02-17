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НХЛ веде переговори з IIHF щодо участі в Олімпіаді-2026

Сьогодні 17:18 170 0
Тардіф розповів переговори з НХЛ
НХЛ веде переговори з IIHF щодо участі в Олімпіаді-2026
#Люк Тардіф

Джерело - matchtv.ru.

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) веде переговори з НХЛ щодо участі гравців ліги в Олімпіаді-2026.

Про це заявив президент IIHF Люк Тардіф. 

"Ми вже ведемо розмови з НХЛ щодо календаря з урахуванням міжнародних матчів та турнірів. І мені здається, роль координатора має належати ІІХФ. Ми хочемо, щоб НХЛ організувала новий Кубок світу. І вже тривають переговори щодо участі в Олімпіаді-2026.

Чи вели переговори з Гері Беттменом? Так, і ми думаємо, що НХЛ здобула б велику користь від того, що прийшла б на китайський ринок. Ми працюємо над розвитком хокею в Китаї, нам допомагає КХЛ, де виступає китайський клуб.

Ми хочемо відкрити своє представництво у Китаї та працюватимемо над розвитком цього виду спорту. Ми хочемо, щоб китайський хокей розвивався довго та планомірно, а не як один спалах під час цієї Олімпіади", - сказав Тардіф.

Нагадаємо, НХЛ вирішила не брати участь в Олімпіаді-2022 у Пекіні через ситуацію з коронавірусом.

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