НХЛ веде переговори з IIHF щодо участі в Олімпіаді-2026

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) веде переговори з НХЛ щодо участі гравців ліги в Олімпіаді-2026.

Про це заявив президент IIHF Люк Тардіф.

"Ми вже ведемо розмови з НХЛ щодо календаря з урахуванням міжнародних матчів та турнірів. І мені здається, роль координатора має належати ІІХФ. Ми хочемо, щоб НХЛ організувала новий Кубок світу. І вже тривають переговори щодо участі в Олімпіаді-2026.

Чи вели переговори з Гері Беттменом? Так, і ми думаємо, що НХЛ здобула б велику користь від того, що прийшла б на китайський ринок. Ми працюємо над розвитком хокею в Китаї, нам допомагає КХЛ, де виступає китайський клуб.

Ми хочемо відкрити своє представництво у Китаї та працюватимемо над розвитком цього виду спорту. Ми хочемо, щоб китайський хокей розвивався довго та планомірно, а не як один спалах під час цієї Олімпіади", - сказав Тардіф.