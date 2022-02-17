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Жіноча збірна Канади розгромила Данію. Результати 12 туру турніру з керлінгу

Сьогодні 11:03 61 0
У 12-му турі відбулися чотири матчі
Жіноча збірна Канади розгромила Данію. Результати 12 туру турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна  Великої Британії розгромила ОКР, Канада - Данію, Японія програла Швейцарії, а Швеція перемогла Південну Корею.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, жінки, 12 тур
17 лютого

Японія - Швейцарія 4:8

ОКР - Велика Британія 4:9

Данія - Канада 4:10

Південна Корея - Швеція 4:8

Турнірна таблиця:

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