Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Великої Британії розгромила ОКР, Канада - Данію, Японія програла Швейцарії, а Швеція перемогла Південну Корею.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Японія - Швейцарія 4:8
ОКР - Велика Британія 4:9
Данія - Канада 4:10
Південна Корея - Швеція 4:8
Турнірна таблиця: