У 12-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 17 лютого відбулися матчі 12-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Великої Британії розгромила ОКР, Канада - Данію, Японія програла Швейцарії, а Швеція перемогла Південну Корею.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки, 12 тур

17 лютого

Японія - Швейцарія 4:8

ОКР - Велика Британія 4:9

Данія - Канада 4:10

Південна Корея - Швеція 4:8

Турнірна таблиця: