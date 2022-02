Канадка Пулен встановила унікальне досягнення в історії Олімпіад

Канадська хокеїстка Марі-Філіп Пулен стала першим гравцем в історії, який закидала шайби у чотирьох фіналах зимових Олімпіад.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею.

Раніше вона також оформляла дублі у ворота збірної США на Іграх у Ванкувері та Сочі, а у Пхьончхані закинула американкам одну шайбу.

У чоловічому хокеї ще жоден гравець не забивав у чотирьох фіналах Олімпіад.

🇨🇦 CAPTAIN CANADA! @pou29's slapshot at 4:58 of the first gives @HockeyCanada a 2-0 lead over @usahockey



RECORD ALERT: This is the 4th #Olympic GOLD MEDAL GAME Marie-Philip Poulin has scored in. No other player (male or female) has ever done that!@TeamCanada pic.twitter.com/OoDYT4cxkU