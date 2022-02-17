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Дуброва: Сподіваюся, що у майбутньому оновлю національний рекорд в шорт-треку

Сьогодні 13:03 160 0
Українка прокоментувала свій виступ на Олімпіаді
Дуброва: Сподіваюся, що у майбутньому оновлю національний рекорд в шорт-треку
#Олімпіада-2022, #Ульяна Дуброва

Джерело - НОК України.

Шорт-трекістка Уляна Дуброва задоволена, що виборола право представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Я задоволена, що виборола право представляти Україну на Олімпійських іграх. Звісно, хотілося ще поборотися, показати кращий результат та побити національний рекорд. Сподіваюся мені це ще вдасться в майбутньому", - зазначила Дуброва.

Нагадаємо українка Уляна Дуброва виступала на дистанції 1500 метрів. Вона не змогла вийти до півфіналу, посівши останнє місце у чвертьфінальному забігу.

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