Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022

Шведка здобула перемогу у фінальному заїзді

Джерело - Чемпіон.

25-річна шведська фристайлістка Сандра Неслунд здобула золоту медаль у скікросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Неслунд здобула перемогу у фінальному заїзді. Срібною призеркою стала канадка Маріелль Томпсон, бронзовою - Фанні Сміт зі Швейцарії.

У втішному фіналі перемогу здобула канадка Бріттані Фелан.

Раніше італійську фристайлістку Лукрецію Фантеллі евакуювали з траси за допомогою лікарів.

Українки у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Фристайл. Скікрос. Жінки

17 лютого