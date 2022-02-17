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Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022

Сьогодні 09:45 271 0
Шведка здобула перемогу у фінальному заїзді
Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

25-річна шведська фристайлістка Сандра Неслунд здобула золоту медаль у скікросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Неслунд здобула перемогу у фінальному заїзді. Срібною призеркою стала канадка Маріелль Томпсон, бронзовою - Фанні Сміт зі Швейцарії.

У втішному фіналі перемогу здобула канадка Бріттані Фелан.

Раніше італійську фристайлістку Лукрецію Фантеллі евакуювали з траси за допомогою лікарів.

Українки у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Скікрос. Жінки
17 лютого

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