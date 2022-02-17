Неслунд завоювала золоту медаль у скікросі на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
25-річна шведська фристайлістка Сандра Неслунд здобула золоту медаль у скікросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Неслунд здобула перемогу у фінальному заїзді. Срібною призеркою стала канадка Маріелль Томпсон, бронзовою - Фанні Сміт зі Швейцарії.
У втішному фіналі перемогу здобула канадка Бріттані Фелан.
Раніше італійську фристайлістку Лукрецію Фантеллі евакуювали з траси за допомогою лікарів.
Українки у цій дисципліні не виступали.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Фристайл. Скікрос. Жінки
17 лютого