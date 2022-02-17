Марафон відбудеться у Пекіні 19 лютого

Джерело - Чемпіон.

Норвезький лижник Сімен Гегстад ​​Крюгер, який пропустив практично всю Олімпіаду через позитивний тест на коронавірус, заявлений на марафон.

Про це повідомляє NRK.

Марафон відбудеться у Пекіні 19 лютого.

Мас-старт на 50 км цього разу відбудеться вільним стилем. Окрім Крюгера у заявці збірної Норвегії Йоганнес Клаєбо, Ганс Крістер Голунд та Шюр Рете.

Нагадаємо, Крюгер не зміг виїхати на Олімпіаду-2022 з командою і перебував в Італії через коронавірусну інфекцію.

Крюгер є дворазовим олімпійським чемпіоном в естафеті 4х10 км та скіатлоні 30 км.