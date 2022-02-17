Український коментатор Віталій Волочай сподівається, що українська лижниця Валентина Камінська отримає довічний бан за позитивну допінг-пробу.

Про це заявив сам коментатор.

"Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго. Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді. І це їй дало аж 70 місце.

Ну, правильно, раз позорити країну на весь світ, то не тільки результатами.

Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту", - зазначив Волочай.