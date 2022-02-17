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Коментатор - про допінг українки: Ну, правильно, раз позорити країну на весь світ, то не тільки результатами

Сьогодні 08:02 53 0
Волочай прокоментував позитивну допінг-пробу Камінської
Коментатор - про допінг українки: Ну, правильно, раз позорити країну на весь світ, то не тільки результатами
#Олімпіада-2022, #Валентина Камінська

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Віталій Волочай сподівається, що українська лижниця Валентина Камінська отримає довічний бан за позитивну допінг-пробу.

Про це заявив сам коментатор. 

"Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго. Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді. І це їй дало аж 70 місце.

Ну, правильно, раз позорити країну на весь світ, то не тільки результатами.

Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту", - зазначив Волочай.

Раніше Міжнародне агентство допінг-тестування відсторонило українку Валентину Камінську від участі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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