Джерело - Чемпіон.
Український коментатор Віталій Волочай сподівається, що українська лижниця Валентина Камінська отримає довічний бан за позитивну допінг-пробу.
Про це заявив сам коментатор.
"Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго. Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді. І це їй дало аж 70 місце.
Ну, правильно, раз позорити країну на весь світ, то не тільки результатами.
Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту", - зазначив Волочай.
Валентина Камінська, українська лижниця зібрала допінгове бінго!— Vitalii Volochai (@v1lat) February 16, 2022
Стероїд і два стимулянти у пробі на Олімпіаді! І це їй дало аж 70 місце.
Ну правильно, раз позорити країни на весь світ то не тільки результатами.
Фу. Сподіваюсь на довічний бан зі спорту
Раніше Міжнародне агентство допінг-тестування відсторонило українку Валентину Камінську від участі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.