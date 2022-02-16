Півфінальні матчі відбудуться у п'ятницю, 18 лютого

Джерело - Чемпіон.

Визначилися пари півфіналістів чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Збірна Словаччини (8 - рейтинг посіву після групового турніру) обіграла США (3:2 Б), ОКР (3) перемогла Данію (3:1), Фінляндія (2) - Швейцарію (5:1), Швеція (4) здолала Канаду (2:0).

Таким чином, у півфіналі турніру Фінляндія зіграє зі Словаччиною, а Швеція - з ОКР.

Нагадаємо, що сітка півфіналів визначається після чвертьфіналів - пари розподіляють за рейтингом посіву групового етапу: найкраща команда зіграє з гіршою, друга - з третьою.

Матчі 1/2 фіналу Олімпіади-2022 відбудуться у п'ятницю, 18 лютого.

Зустріч за 3 місце відбудеться 19 лютого, фінал - 20 лютого.