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Збірна Швеції перемогла Канаду у чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру

Сьогодні 17:49 104 0
Визначився останній півфіналіст чоловічого турніру
Збірна Швеції перемогла Канаду у чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції перемогла Канаду.

Матч завершився з рахунком 2:0. То ж збірна стала четвертим півфіналістом турніру.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого 

Швеція - Канада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайба: 1:0 - 50:15 Вальмарк, 2:0 - 58:10 Ландер

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