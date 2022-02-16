Збірна Швеції перемогла Канаду у чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру

Визначився останній півфіналіст чоловічого турніру

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції перемогла Канаду.

Матч завершився з рахунком 2:0. То ж збірна стала четвертим півфіналістом турніру.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал

16 лютого

Швеція - Канада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайба: 1:0 - 50:15 Вальмарк, 2:0 - 58:10 Ландер