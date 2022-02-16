Збірна Швеції перемогла Канаду у чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Швеції перемогла Канаду.
Матч завершився з рахунком 2:0. То ж збірна стала четвертим півфіналістом турніру.
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XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Чвертьфінал
16 лютого
Швеція - Канада 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайба: 1:0 - 50:15 Вальмарк, 2:0 - 58:10 Ландер