Жіноча збірна Фінляндії здобула бронзові медалі хокейного турніру

Фінки святкували впевнену перемогу у матчі за третє місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії святкувала перемогу над Швейцарією.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь фінських хокеїсток.

У фіналі турніру збірна США зіграє з Канадою, яка раніше у півфіналі розгромила Швейцарію (10:3). Фінальний матч відбудеться 17 лютого. Початок о 06:10.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею. Матч за третє місце

16 лютого

Фінляндія - Швейцарія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 11:38 Вайнікка, 2:0 - 43:24 Тапані, 3:0 - 54:24 Лайтінен, 4:0 - 59:03 Карвінен