Жіноча збірна Фінляндії здобула бронзові медалі хокейного турніру

Джерело - Чемпіон.
У матчі за третє місце жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії святкувала перемогу над Швейцарією.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь фінських хокеїсток.
У фіналі турніру збірна США зіграє з Канадою, яка раніше у півфіналі розгромила Швейцарію (10:3). Фінальний матч відбудеться 17 лютого. Початок о 06:10.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею. Матч за третє місце
16 лютого
Фінляндія - Швейцарія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Шайби: 1:0 - 11:38 Вайнікка, 2:0 - 43:24 Тапані, 3:0 - 54:24 Лайтінен, 4:0 - 59:03 Карвінен