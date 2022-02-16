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Жіноча збірна Фінляндії здобула бронзові медалі хокейного турніру

Сьогодні 16:03 156 0
Фінки святкували впевнену перемогу у матчі за третє місце
Жіноча збірна Фінляндії здобула бронзові медалі хокейного турніру
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі за третє місце жіночого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії святкувала перемогу над Швейцарією.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь фінських хокеїсток.

У фіналі турніру збірна США зіграє з Канадою, яка раніше у півфіналі розгромила Швейцарію (10:3). Фінальний матч відбудеться 17 лютого. Початок о 06:10.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею. Матч за третє місце
16 лютого 

Фінляндія - Швейцарія 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 11:38 Вайнікка, 2:0 - 43:24 Тапані, 3:0 - 54:24 Лайтінен, 4:0 - 59:03 Карвінен

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