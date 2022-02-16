Спортсменка фінішувала з результатом 2:17.789

Джерело - Чемпіон.

Чхве Мін Джон (Південна Корея) виграла змагання з шорт-треку на 1500 метрів на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Це для спортсменки вже третя здобута медаль у Пекіні. В естафеті та на дистанції 1000 метрів Чхве Мін Джон здобувала срібні медалі.

Срібну медаль завоювала Аріанна Фонтана (Італія), третьою стала нідерландка Сюзанн Шултінг.

Українка Уляна Дуброва у цій дисципліні не змогла вийти до півфіналу, посівши останнє місце у чвертьфінальному забігу.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Шорт-трек, 1500 м. Жінки

16 лютого