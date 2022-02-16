Білосюк: Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку

Українська біатлоністка Олена Білосюк задоволена своєї стрільбою в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку. Нарешті зробила 0+0 на естафеті, бо попередні кілька естафет я поспішала, на стійці робила промахи. Тут я розуміла, що будь-який додатковий патрон - мене і ззаду можуть наздогнати. Не знаю, як по швидкості і швидкострільності, мабуть довго, але намагалася зробити максимум.

Хочу подякувати усім, хто підтримував. Приємно, що люди розуміють: здоров'я у першу чергу, а на біатлоні та Олімпійських іграх життя не закінчується. Буду робити максимум, що залежить від мене. Хочу я теж підтримати наших співвітчизників: ми цікавимося, але не читаю усіх новин, не володію усією інформацією. Але як люди пишуть: знову стрес, знову під час Олімпіади якісь додаткові фактори, тому я хочу підтримати вас усіх і дякую за вашу підтримку", - сказала Білосюк.