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Білосюк: Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку

Сьогодні 17:03 219 0
Українка прокоментувала свій виступ в естафеті
Білосюк: Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку
#Олена Білосюк, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Олена Білосюк задоволена своєї стрільбою в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Звісно, приємно, що вдалося так завершити гонку. Нарешті зробила 0+0 на естафеті, бо попередні кілька естафет я поспішала, на стійці робила промахи. Тут я розуміла, що будь-який додатковий патрон - мене і ззаду можуть наздогнати. Не знаю, як по швидкості і швидкострільності, мабуть довго, але намагалася зробити максимум.

Хочу подякувати усім, хто підтримував. Приємно, що люди розуміють: здоров'я у першу чергу, а на біатлоні та Олімпійських іграх життя не закінчується. Буду робити максимум, що залежить від мене. Хочу я теж підтримати наших співвітчизників: ми цікавимося, але не читаю усіх новин, не володію усією інформацією. Але як люди пишуть: знову стрес, знову під час Олімпіади якісь додаткові фактори, тому я хочу підтримати вас усіх і дякую за вашу підтримку", - сказала Білосюк.

Нагадаємо, що жіноча збірна України посіла 7-е місце в естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

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