Тар'єй Бо: Латипову було не весело на останньому вогневому рубежі

У чоловічій естафеті з біатлону на XXIV зимових Олімпійських іграх прийшлося використовувати незвичайну тактику.

Про це заявив норвезький біатлоніст Тар'єй Бо.

"Це була дивна, у всіх сенсах гонка. Через висоту і сильний вітер тактика була незвичайною для естафети - доводилося стримувати себе по ходу дистанції, щоб не втомитися раніше часу і залишити сили на якісну стрільбу. Ми розуміли, що в таких умовах перебіг гонки може дуже швидко змінитися, тому не здавалися.

Мабуть, Латипову було не весело на останньому вогневому рубежі. Думаю, кожен із біатлоністів добре розуміє його почуття. Багато хто з нас хоч раз у кар'єрі потрапляв у схожу ситуацію. На цьому стадіоні вітер дуже непередбачуваний. Через це біатлон на Іграх дуже відрізняється від того, який ми звикли бачити", - зазначив Тар'єй Бо.