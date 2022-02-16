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Тар'єй Бо: Латипову було не весело на останньому вогневому рубежі

Сьогодні 11:33 264 0
Норвежець прокоментував чоловічу естафету на Олімпіаді-2022
Тар'єй Бо: Латипову було не весело на останньому вогневому рубежі
#Олімпіада-2022, #Тар'єй Бо

Джерело - biathlonworld.com.

У чоловічій естафеті з біатлону на XXIV зимових Олімпійських іграх прийшлося використовувати незвичайну тактику.

Про це заявив норвезький біатлоніст Тар'єй Бо.

"Це була дивна, у всіх сенсах гонка. Через висоту і сильний вітер тактика була незвичайною для естафети - доводилося стримувати себе по ходу дистанції, щоб не втомитися раніше часу і залишити сили на якісну стрільбу. Ми розуміли, що в таких умовах перебіг гонки може дуже швидко змінитися, тому не здавалися.

Мабуть, Латипову було не весело на останньому вогневому рубежі. Думаю, кожен із біатлоністів добре розуміє його почуття. Багато хто з нас хоч раз у кар'єрі потрапляв у схожу ситуацію. На цьому стадіоні вітер дуже непередбачуваний. Через це біатлон на Іграх дуже відрізняється від того, який ми звикли бачити", - зазначив Тар'єй Бо.

Нагадаємо норвезькі біатлоністи виграли чоловічу естафету, збірна України фінішувала 9-ю.

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