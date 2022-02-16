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Лідер збірної Данії пропустить чвертьфінальний матч з ОКР

Сьогодні 07:33 162 0
Матч ОКР - Данія розпочнеться о 08:00
Лідер збірної Данії пропустить чвертьфінальний матч з ОКР
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Данії Ніклас Єнсен пропустить чвертьфінальний матч із Росією на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Єнсен отримав травму у матчі кваліфікації плей-оф з Латвією (3:2).

Склад збірної Данії:

О. Лаурідсен - Крістенсен, Нільсен - Бедкер - Олесен;

Лассен - М. Лаурідсен, Сторм - Русселль - Регін;

Ларсен - Н. Б. Єнсен, Мадсен - Бау - Мейєр;

Бруггіссер - Якобсен, Поульсен - Й. Єнсен - Огор.

воротар Себастьян Дам

Матч ОКР - Данія розпочнеться о 08:00.

Нагадаємо, півфінали олімпійського турніру відбудуться у п'ятницю, 18 лютого. Матч за третє місце буде зіграно у суботу, 19 лютого. Фінал відбудеться неділю, 20 лютого (початок - о 6:10 за київським часом).

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