Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної Данії Ніклас Єнсен пропустить чвертьфінальний матч із Росією на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Єнсен отримав травму у матчі кваліфікації плей-оф з Латвією (3:2).
Склад збірної Данії:
О. Лаурідсен - Крістенсен, Нільсен - Бедкер - Олесен;
Лассен - М. Лаурідсен, Сторм - Русселль - Регін;
Ларсен - Н. Б. Єнсен, Мадсен - Бау - Мейєр;
Бруггіссер - Якобсен, Поульсен - Й. Єнсен - Огор.
воротар Себастьян Дам
Матч ОКР - Данія розпочнеться о 08:00.
Нагадаємо, півфінали олімпійського турніру відбудуться у п'ятницю, 18 лютого. Матч за третє місце буде зіграно у суботу, 19 лютого. Фінал відбудеться неділю, 20 лютого (початок - о 6:10 за київським часом).