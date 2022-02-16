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Шаботова: Під час тренувань всі прокати були чисті

Сьогодні 07:48 167 0
Українка прокоментувала свій виступ у короткій програмі
Шаботова: Під час тренувань всі прокати були чисті
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шаботова

Джерело - НОК України.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка посіла 30-е місце у короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, розчарована своїм виступом.

Про це заявила спортсменка.

"Під час тренувань всі прокати були чисті. Все було добре. Підготовка була стабільною, без падінь. Однак щось у виході на офіційну програму пішло не так. На командному виступі й сьогодні не мала хвилювань, однак не склалося. Дякую усім за підтримку", - зазначила Шаботова.

Раніше українська фігуристка Анастасія Шаботова заявила, що не вірить у приймання допінгу Каміли Валієвої з ОКР.

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