Українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка посіла 30-е місце у короткій програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, розчарована своїм виступом.

Про це заявила спортсменка.

"Під час тренувань всі прокати були чисті. Все було добре. Підготовка була стабільною, без падінь. Однак щось у виході на офіційну програму пішло не так. На командному виступі й сьогодні не мала хвилювань, однак не склалося. Дякую усім за підтримку", - зазначила Шаботова.