Український біатлоніст Дмитро Підручний може пропустити мас-старт на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Мас-старт? Звичайно, хочеться показати себе, але з кожною гонкою все важче і важче, особливо на трасі. Навіть не знаю, що сказати за мас-старт. Чесно - у голові думки такі, що, можливо, доведеться його і пропустити.

Психологічно було важко боротися. Намагався ризикувати, хоча б щось відіграти: лежачи це вийшло: швидко, з "п’ятака". А на "стійці" ризик був не надто вдалий, і, як результат, повний завал. Одну позицію відіграв, але не варто було, можливо, так ризикувати. По трасі також було нелегко – з першого кола намагався потроху відігравати, не знаю як це по часу вийшло. До того ж нікого особливо не бачив, тому в плані психології важка гонка була: нічого зробити не можеш, а хочеться", - розказав Підручний.