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Збірна Канади впевнено вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру

Сьогодні 17:48 120 0
Визначився останній чвертьфіналіст турніру
Збірна Канади впевнено вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади впевнено переграла Китай.

Матч завершився з рахунком 3:0. Збірна Канада стала останнім чвертьфіналістом турніру. 

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Кваліфікація плей-оф
15 лютого 

Канада - Китай 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Шайба: 1:0 - 06:57 Віл, 2:0 - 09:55 Віл, 2:1 - 15:32 Кейн, 3:1 - 26:36 Тамбелліні, 4:1 - 28:39 Тамбелліні, 5:1 - 32:05 О’Делл, 5:2 - 38:59 Кейн, 6:2 - 55:55 Стал, 7:2 - 58:19 Макбейн

Завершилися всі матчі кваліфікації плей-оф. За їх підсумками сформувалися всі чвертьфінальні пари.

16 лютого (середа). Чвертьфінали

  • 06:10   США - Словаччина
  • 08:00   ОКР - Данія
  • 10:40   Фінляндія - Швейцарія
  • 15:30   Швеція - Канада
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