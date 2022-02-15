Визначився останній чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади впевнено переграла Китай.

Матч завершився з рахунком 3:0. Збірна Канада стала останнім чвертьфіналістом турніру.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Кваліфікація плей-оф

15 лютого

Канада - Китай 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Шайба: 1:0 - 06:57 Віл, 2:0 - 09:55 Віл, 2:1 - 15:32 Кейн, 3:1 - 26:36 Тамбелліні, 4:1 - 28:39 Тамбелліні, 5:1 - 32:05 О’Делл, 5:2 - 38:59 Кейн, 6:2 - 55:55 Стал, 7:2 - 58:19 Макбейн

Завершилися всі матчі кваліфікації плей-оф. За їх підсумками сформувалися всі чвертьфінальні пари.

16 лютого (середа). Чвертьфінали