Збірна Італії розгромила США. Результати 10 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 10-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Італії впевнено перемогла США, Швеція поступилася Великій Британії, Китай переміг Норвегію, а ОКР здолав Канаду. Відзначимо, що збірні Швеції та Великої Британії достроково вийшли до півфіналу змагань.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
- Швеція - Велика Британія 5:7
- Італія - США 10:4
- Норвегія - Китай 6:7
- ОКР - Канада 7:6
Турнірна таблиця: