Збірна Італії розгромила США. Результати 10 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 10-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 10-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Італії впевнено перемогла США, Швеція поступилася Великій Британії, Китай переміг Норвегію, а ОКР здолав Канаду. Відзначимо, що збірні Швеції та Великої Британії достроково вийшли до півфіналу змагань.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, чоловіки

10 тур, 15 лютого

Швеція - Велика Британія 5:7

Італія - США 10:4

Норвегія - Китай 6:7

ОКР - Канада 7:6

Турнірна таблиця: