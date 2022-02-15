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Збірна Італії розгромила США. Результати 10 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 17:19 119 0
У 10-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Італії розгромила США. Результати 10 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 10-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Італії впевнено перемогла США, Швеція поступилася Великій Британії, Китай переміг Норвегію, а ОКР здолав Канаду. Відзначимо, що збірні Швеції та Великої Британії достроково вийшли до півфіналу змагань.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
10 тур, 15 лютого
  • Швеція - Велика Британія 5:7
  • Італія - США 10:4
  • Норвегія - Китай 6:7
  • ОКР - Канада 7:6

Турнірна таблиця:

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