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Новосад вийшла з самоізоляції наступного дня після змагань

Сьогодні 17:05 164 0
Українка не змогла взяти участь у змаганнях
Новосад вийшла з самоізоляції наступного дня після змагань
#Анастасія Новосад, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Українська фристайлістка Анастасія Новосад вийшла з самоізоляції на Олімпіаді-2022 наступного дня після жіночих змагань.

Про це заявляє сама спортсменка.

"Сьогодні я вийшла з ізоляції й змогла підтримати наших чоловіків у кваліфікаційних стрибках.

Дуже тяжко сприймати, що я теж могла боротися за перемогу. Але, як кажуть, після бою вже кулаками не махають.

Тому буду думати та вирішувати, що робити далі", - заявила Новосад.

Через самоізоляцію Новосад пропустила жіночі змагання з фристайлу. Також вона не змогла виступити в командному фристайлі.

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