Українська фристайлістка Анастасія Новосад вийшла з самоізоляції на Олімпіаді-2022 наступного дня після жіночих змагань.

Про це заявляє сама спортсменка.

"Сьогодні я вийшла з ізоляції й змогла підтримати наших чоловіків у кваліфікаційних стрибках.

Дуже тяжко сприймати, що я теж могла боротися за перемогу. Але, як кажуть, після бою вже кулаками не махають.

Тому буду думати та вирішувати, що робити далі", - заявила Новосад.