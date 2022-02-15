Джерело - Чемпіон.
Українська фристайлістка Анастасія Новосад вийшла з самоізоляції на Олімпіаді-2022 наступного дня після жіночих змагань.
Про це заявляє сама спортсменка.
"Сьогодні я вийшла з ізоляції й змогла підтримати наших чоловіків у кваліфікаційних стрибках.
Дуже тяжко сприймати, що я теж могла боротися за перемогу. Але, як кажуть, після бою вже кулаками не махають.
Тому буду думати та вирішувати, що робити далі", - заявила Новосад.
Через самоізоляцію Новосад пропустила жіночі змагання з фристайлу. Також вона не змогла виступити в командному фристайлі.