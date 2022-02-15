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Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце

Сьогодні 13:18 291 0
Норвежці здобули дві медаль на цих змаганнях
Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце
#Олімпіада-2022, #Дмитро Мазурчук

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Єрген Гробак виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у лижному двоборстві (Стрибки з великого трампліна + Гонка переслідування 10 км). 

Нагадаємо, що Гробак здобув срібну медаль у двоборстві зі стрибків зі звичайного трампліна.

Срібним призером став Єнс Лурос Офтебру (Норвегія). Бронзова медаль дісталася представнику Японії Ватабе Акіто.

У цій дисципліні виступав українець Дмитро Мазурчук - він посів 32-е місце.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна + лижна гонка. Чоловіки
15 лютого

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