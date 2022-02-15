Двоборець Гробак завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 32-е місце

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Єрген Гробак виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у лижному двоборстві (Стрибки з великого трампліна + Гонка переслідування 10 км).
Нагадаємо, що Гробак здобув срібну медаль у двоборстві зі стрибків зі звичайного трампліна.
Срібним призером став Єнс Лурос Офтебру (Норвегія). Бронзова медаль дісталася представнику Японії Ватабе Акіто.
У цій дисципліні виступав українець Дмитро Мазурчук - він посів 32-е місце.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна + лижна гонка. Чоловіки
15 лютого