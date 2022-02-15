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Збірна Швейцарії перемогла Чехію та вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру

Сьогодні 13:03 237 0
У чвертьфіналі турніру Фінляндія зіграє зі Швейцарією
Збірна Швейцарії перемогла Чехію та вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Чехії програла Швейцарії.

Матч завершився з рахунком 4:2. У чвертьфіналі турніру Швейцарія 16 лютого зіграла з Фінляндією.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Кваліфікація плей-оф
15 лютого 

Чехія - Швейцарія 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайба: 1:0 - 10:08 Клок, 1:1 - 14:59 Амбюль, 1:2 - 15:12 Мотте, 1:3 - 29:53 Мальгін, 1:4 - 54:57 Діас, 2:4 - 55:59 Червенка

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