У чвертьфіналі турніру Фінляндія зіграє зі Швейцарією

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Чехії програла Швейцарії.

Матч завершився з рахунком 4:2. У чвертьфіналі турніру Швейцарія 16 лютого зіграла з Фінляндією.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Кваліфікація плей-оф

15 лютого

Чехія - Швейцарія 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайба: 1:0 - 10:08 Клок, 1:1 - 14:59 Амбюль, 1:2 - 15:12 Мотте, 1:3 - 29:53 Мальгін, 1:4 - 54:57 Діас, 2:4 - 55:59 Червенка