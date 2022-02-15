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Санітра: Це найгірший результат естафети в сезоні

Сьогодні 12:33 55 0
Наставник збірної України прокоментував естафету
Санітра: Це найгірший результат естафети в сезоні
#Олімпіада-2022, #Юрай Санітра

Джерело - Український біатлон.

Склад збірної України по етапах на чоловічу естафету на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні вибрано було правильно.

Про це заявив старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"На сьогодні це було правильно - заявити такий склад естафети за етапами. Але не розумію, що був сьогодні за "чудовий" день?! Вже давно такого не пам'ятаю, щоби стільки команд було на штрафних колах. Практично лише три команди без штрафного кола: Франція, Словенія та Литва.

У нас на першому етапі все вийшло. Богдан Цимбал дуже добре тактично пробіг два кола, стріляв так, як треба. Але на останньому колі стався колапс, який не дивує на цій висоті, на цих трасах. Я вже боявся, що він не доїде до фінішу. Тому що я бачив на трасі (вболівальники цього не бачили), що раптом він зупинився. І доїхав з великим розривом у порівнянні з тим, що йшов зі стрільби другим, а привіз понад 40 секунд.

Скажу, що більше боявся стрільби лежачи, що можуть бути проблеми. Тому що в умовах гірших, ніж ті, що були в гонці переслідування, стріляли не без проблем, робили багато промахів. Але сьогодні і Артем Прима, і Антон Дудченко, і Дмитро Підручний. Не можу зрозуміти, що сталося. Чотири кола і ми не могли вже сподіватися на найкращий результат. Це найгірший результат нашої естафети цього сезону", - сказав Санітра.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України посіла 9-е місце в естафеті Олімпіади-2022.

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