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Цимбал: Не вийшло гарно пробігти на Олімпіаді, але це досвід

Сьогодні 14:33 51 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ на Олімпіаді
Цимбал: Не вийшло гарно пробігти на Олімпіаді, але це досвід
#Олімпіада-2022, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Богдан Цимбал на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні повноцінно виступати заважали карантинні умови.

Про це заявив українець.

"Олімпійські ігри? Дуже цікаво насамперед. Мені тут сподобалося, але за цих карантинних умов не було вільного часу, щоб поїхати в Пекін чи інше селище.

Це досвід, цікаво, я хотів сюди поїхати, не вийшло тут гарно пробігти, але це досвід.

Психологічно було набагато важче. Перед естафетою дуже сильно хвилювався за свій етап, не знаю чого, але дуже хвилювався. Боявся підвести команду, я її трохи підвів. Якось так. Це вже зроблено, назад не вернеш час", - сказав Цимбал.

Нагадаємо, що збірна України посіла 9-е місце в естафеті Олімпіади-2022.

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