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Прима: Хочеться в мас-старті встановити особистий рекорд

Сьогодні 15:33 195 0
Біатлоніст - про своє завдання на наступну гонку
Прима: Хочеться в мас-старті встановити особистий рекорд
#Олімпіада-2022, #Артем Прима

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Артем Прима хоче у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні треба добре працювати на вогневому рубежі.

Про це заявив українець.

"Звісно, хочеться в масстарті встановити особистий рекорд. Два дні тренувань, а тоді будемо підходити до масстарту.

Як складається тенденція, тут треба добре працювати на вогневому рубежі: сильний вітер і висота даються взнаки", - сказав Прима.

Після другої стрільби Цимбал йшов 2-м, але на останньому колі втратив позиції та передав естафету 9-м. 

Нагадаємо, що збірна України посіла 9-е місце в естафеті Олімпіади-2022.

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