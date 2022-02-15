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Жіноча збірна Швеції впевнено перемогла Данію. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 11:48 131 0
У 9-му турі відбулися чотири матчі
Жіноча збірна Швеції впевнено перемогла Данію. Результати 9 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого відбулися матчі 9-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Швеції розгромила Данію, Китай поступився ОКР, США програли Швейцарії, а Велика Британія знищила Японію.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, жінки, 8 тур
15 лютого

Швеція - Данія 9:3

Китай - ОКР 5:11

США - Швейцарія 6:9

Велика Британія - Японія 10:4

Турнірна таблиця:

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