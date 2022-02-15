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Тренер збірної України назвав склад на жіночу естафету

Сьогодні 11:18 278 0
Естафета відбудеться завтра, 16 лютого
Тренер збірної України назвав склад на жіночу естафету
#Олена Білосюк, #Юлія Джима, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету Олімпіади-2022.

Урош Велепець назвав чвертку, але ще вагається, хто буде стартером, а хто бігтиме третій етап. Зазначимо, що командні перегони стануть першими на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні для Олени Білосюк. Дар'я Блашко, якщо здасть другий негативний тест на коронавірус, стане запасною. 

Склад України на естафету:

  1. Ірина Петренко / Анастасія Меркушина
  2. Юлія Джима
  3. Ірина Петренко / Анастасія Меркушина
  4. Олена Білосюк

Таким чином тренери ще остаточно не визначились із першим і третім етапами. Естафета відбудеться завтра, 16 лютого. Початок о 09:45.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України посіла 9-е місце в естафеті Олімпіади-2022.

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