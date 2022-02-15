Джерело - Суспільне Спорт.
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету Олімпіади-2022.
Урош Велепець назвав чвертку, але ще вагається, хто буде стартером, а хто бігтиме третій етап. Зазначимо, що командні перегони стануть першими на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні для Олени Білосюк. Дар'я Блашко, якщо здасть другий негативний тест на коронавірус, стане запасною.
Склад України на естафету:
- Ірина Петренко / Анастасія Меркушина
- Юлія Джима
- Ірина Петренко / Анастасія Меркушина
- Олена Білосюк
Таким чином тренери ще остаточно не визначились із першим і третім етапами. Естафета відбудеться завтра, 16 лютого. Початок о 09:45.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України посіла 9-е місце в естафеті Олімпіади-2022.