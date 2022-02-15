Прима: Не розумію на сто відсотків, що трапилося на стрільбі

Український біатлоніст Артем Прима на дистанції чоловічої естафети на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні себе почував дуже добре.

Про це заявив українець.

"Чесно кажучи, трошки не розумію на сто відсотків, що трапилося на стільбі стоячи. Начебто на дистанції себе почував дуже дубре, лижі сьогодні дуже добре котили, був у групі, працював.

Усе начебто й добре, на стрільбі лежачи нормально все було. Але зараз згадую, що може не зовсім підійшов у своєму ритмі, трішки заповільно, бо ми йшли в групі й доводилося ховатися за суперників, щоб не було супротиву вітру.

Я прийшов начебто й віддихався, але не можу зрозуміти... Довелося їхати на штрафне коло. Звісно, хотілося б і вибачитися перед хлопцями, не дуже добре з моєї сторони вийшло, і перед глядачами", - сказав Прима.