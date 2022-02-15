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Цимбал: На останньому колі я програв багато - вибачте за це

Сьогодні 12:18 95 0
Українець прокоментував свій виступ у чоловічій естафеті
Цимбал: На останньому колі я програв багато - вибачте за це
#Олімпіада-2022, #Богдан Цимбал

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Богдан Цимбал на другому колі нахапався повітря у чоловічій естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Сталося так, як завжди в горах. Друге коло дещо нахапався повітря, намагався втриматися, дістати до лідерів. Напевно, через це не вистачило на фінішне коло. Дуже прикро. Відбулося те саме, що було в Поклюці того року на ЧС. 

Мені неприємно це казати, але на останньому колі я програв дуже багато й це, певно, перейшло й до Артема Прими. Я не зміг втримати й дуже багато втратив на останньому колі. Дуже прикро за це, вибачте", - сказав Цимбал.

Після другої стрільби Цимбал йшов 2-м, але на останньому колі втратив позиції та передав естафету 9-м.

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