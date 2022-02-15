Український біатлоніст Богдан Цимбал на другому колі нахапався повітря у чоловічій естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Сталося так, як завжди в горах. Друге коло дещо нахапався повітря, намагався втриматися, дістати до лідерів. Напевно, через це не вистачило на фінішне коло. Дуже прикро. Відбулося те саме, що було в Поклюці того року на ЧС.

Мені неприємно це казати, але на останньому колі я програв дуже багато й це, певно, перейшло й до Артема Прими. Я не зміг втримати й дуже багато втратив на останньому колі. Дуже прикро за це, вибачте", - сказав Цимбал.