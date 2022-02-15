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Збірна Словаччини впевнено вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру

Сьогодні 08:48 240 0
Хокеїсти зі Словаччини закинули чотири сухі шайби
Збірна Словаччини впевнено вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини переграла Німеччину.

Матч завершився з рахунком 4:0. Збірна Словаччини у чвертьфіналу турніру 16 лютого зіграє з США.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Кваліфікація плей-оф
15 лютого 

Словаччина - Німеччина 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайба: 1:0 - 11:05 Гудачек, 2:0 - 27:01 Цегларік, 3:0 - 28:45 Кріштоф, 4:0 - 57:56 Гривик

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