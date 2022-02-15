Збірна Словаччини впевнено вийшла до чвертьфіналу олімпійського хокейного турніру

Хокеїсти зі Словаччини закинули чотири сухі шайби

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації плей-оф чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Словаччини переграла Німеччину.

Матч завершився з рахунком 4:0. Збірна Словаччини у чвертьфіналу турніру 16 лютого зіграє з США.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Кваліфікація плей-оф

15 лютого

Словаччина - Німеччина 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайба: 1:0 - 11:05 Гудачек, 2:0 - 27:01 Цегларік, 3:0 - 28:45 Кріштоф, 4:0 - 57:56 Гривик