Полюк: Нам не вистачало верхнього тренера

Збірній України з фристайлу на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не вистачало верхнього тренера Максима Нескромного.

Про це заявила українська фристайлістка Ольга Полюк.

"Зіграли нерви й те, що не було нашого верхнього тренера Максима Нескромного. Він нас регулює за швидкістю. Енвер Аблаєв йому передає по рації, що там із вітром, і він мене вже виставляє.

Верхній тренер постійно контролює, хто перед нами стрибнув, чи збільшилася швидкість. Він також із коронавірусом на ізоляції. Сподіваємося, з дня на день вийде й що хлопці вже будуть стрибати не одні", - зазначила Полюк.