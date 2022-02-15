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Полюк: Нам не вистачало верхнього тренера

Сьогодні 15:48 128 0
Спортсменка - про вплив відсутності верхнього тренера
Полюк: Нам не вистачало верхнього тренера
#Олімпіада-2022, #Ольга Полюк

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірній України з фристайлу на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні не вистачало верхнього тренера Максима Нескромного.

Про це заявила українська фристайлістка Ольга Полюк.

"Зіграли нерви й те, що не було нашого верхнього тренера Максима Нескромного. Він нас регулює за швидкістю. Енвер Аблаєв йому передає по рації, що там із вітром, і він мене вже виставляє.

Верхній тренер постійно контролює, хто перед нами стрибнув, чи збільшилася швидкість. Він також із коронавірусом на ізоляції. Сподіваємося, з дня на день вийде й що хлопці вже будуть стрибати не одні", - зазначила Полюк.

Нагадаємо Полюк не потрапила до фіналу лижної акробатики на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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